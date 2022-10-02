民進黨在台南市第8選區欲突破藍綠各占3席往例，派出新人周嘉韋強攻第4席，距選舉只剩1個多月，周嘉韋率先喊出綠營選民配票加持，台中立委林靜儀2日南下助選，到鬧區嘗美食為周助選。

台南市第8選區6席議員名額，過去藍綠勢力各半，國民黨雖2老將退選，仍補上1老1小2名新人參選，蔡宗豪有「龍、鳳」2人明拉暗挺，聲勢看好，高凱旋有里長基本盤護體，周嘉韋以新人之姿想搶攻第4席，選舉壓力不小。

周嘉韋律師出身，過去曾在立委林俊憲服務處服務，投身今年底的台南市議員選舉，背後勢力有林俊憲力挺。畢竟是新人，缺乏基本盤樁腳，需爭取中間選民認同，林靜儀2日陪同他到永樂市場、國華街遍嘗美食，推薦選民支持綠營新人。

林靜儀表示，國民黨第8選區現任2席議員謝龍介轉戰市長、洪玉鳳不再參選，藍營2老將退出議員沙場，是民進黨搶攻議員席次最佳選區，周嘉韋是民進黨該選區唯一新人，民進黨欲揮出4席全上全壘打，必須配票讓新人一起上壘。

距選舉不到60天，周嘉韋陣營感受選情壓力，已先喊出配票搶救新人。林靜儀2日陪同周一起嘗美食拉選票，喊出「多配1票給周嘉韋，民進黨在議會將多1席」，呼籲選民送年輕人進議會。