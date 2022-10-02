美好的事物總是會吸引人關注。一位女網友表示，胸前稍微有料的她前兩天穿了一件方領的衣服，結果和一名男性友人聊天時，對方的視線突然下瞄，讓她直呼「你知道你們男生偷看女生胸部真的很明顯嗎」。沒想到釣出一位男網友回應，「知道啊，可是就忍不住咩」，讓許多人大讚太誠實。

原PO在Dcard以「你知道你們男生偷看女生胸部真的很明顯嗎」發文表示，自己胸前比較有料一點，前兩天穿了一件方領衣服，照鏡子平視時雖然看不到乳溝，但比較高一點的人就能一覽無遺；沒想到和男性朋友聊天聊到一半時，對方視線突然往下快速移動，讓第一次遇到這種情況的原PO直呼，「你們男生到底知不知道，你們偷看女生胸部的時候很明顯啦」。

對此，許多人紛紛回應，「我沒有看，是小頭操控幾秒才把眼睛還給我」、「你知道其實我們沒有在假裝沒在看嗎？」、「這真的沒辦法，視線就是會往下飄」、「不是我在看奶，是奶在看我」。

另外有男生坦言，「知道啊，可是就忍不住咩」，讓不少網友大讚，「誠實給過」、「太可愛了哈哈哈哈哈」、「要不然怎麼會有不看胸部挑戰」、「根據牛頓引力定律，質量越大，引力越大」、「只能說本性啦，但又不得不說，你們女生若隱若現真的很性感，然後又喜歡看你們穿內衣的樣子、顏色、款式還有胸部集中的感覺，我自己說，我超喜歡看的，但又要紳士，好累」。