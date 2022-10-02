新竹縣長楊文科（左）致贈感謝狀予蔡衍明愛心基金會主任周哲仁。（邱立雅攝）

讓爺奶成為心中的寶公益演唱會主持人林潔首度參與蔡衍明愛心基金會活動，台風穩健。（邱立雅攝）

讓爺奶成為心中的寶公益演唱會由陳雪瓊的日本太鼓打頭陣。（蔡衍明愛心基金會提供／邱立雅竹縣傳真）

曾淑勤經典好歌讓聽眾聽得如癡如醉。（蔡衍明愛心基金會提供／邱立雅竹縣傳真）

妙語如珠的李明德分享生活大小事，逗樂觀眾。（邱立雅攝）

大百合嗓音悠揚，聽來相當療癒。（邱立雅攝）

澎澎（左）邀請現場觀眾一起上台大唱歌家歌。（邱立雅攝）

讓爺奶成為心中的寶公益演唱會演出精彩，觀眾聽得投入。（邱立雅攝）

為慶祝九九重陽節，蔡衍明愛心基金會與新竹縣政府合作舉辦2022年度重陽敬老表揚暨讓爺奶成為心中的寶公益演唱會活動，會中表揚由竹縣各鄉鎮市公所推薦之鑽石婚楷模夫婦、模範老人13位及敬老楷模13位等，由縣長楊文科致贈獎牌與獎品表達祝賀之意。演唱會也由多位知名歌手包括曾淑勤、大百合等人聯袂獻唱，帶給眾人秋日午後美好的音樂饗宴。

2022年度重陽敬老表揚暨讓爺奶成為心中的寶公益演唱會活動，2日下午假竹東鎮樹杞林文化館演藝廳舉行，蔡衍明愛心基金會主任周哲仁代表董事長蔡衍明先生替新竹縣的長輩們送上祝福。周哲仁表示，他秉持蔡衍明董事長指示，在2013年開始辦理演唱會推廣孝心概念，並認為每個人在家孝順父母、敬重長輩，出了社會要從事志願服務，讓每個人從家裡到社區，都是服務孝順，讓社會和諧安定。

「感謝旺旺集團的支持。」新竹縣長楊文科表示，重陽節特別表揚鑽石婚楷模、模範老人，表達對長者的尊敬，客家俗諺也有尊敬長者得到福氣的說法。楊文科強調新竹縣是重視孝道的縣市，對老人年金發放不脫不欠，65歲以上長者也可持愛心敬老卡搭乘計程車。至於婚姻保鮮的秘訣，婚齡46年的楊文科也透露，夫妻之間就像舌頭牙齒偶爾有摩擦，但心態要正向，有共同生活理念、彼此互相幫助體諒，意見不同要多溝通，才會幸福美滿。

讓爺奶成為心中的寶公益演唱會邀請資深藝人演唱懷舊老歌，透過陳雪瓊老師磅礡的日本太鼓演歌謠震撼開場，接著由歌手曾淑勤上場，獻唱魯冰花、情生意動以及經典組曲，動人歌聲讓現場民眾不禁陷入回憶。

知名歌手李明德接棒大唱廟會、今山古道、微風往事等老歌，妙語如珠分享生活經驗，逗得大家哈哈大笑。一襲火辣紅衣的澎澎上場就用流利的客語向民眾問好，多年秀場經驗讓現場氣氛再掀高潮。大百合則用溫暖的歌聲傳遞愛，讓台下觀眾感受到關懷，並將溫情散布在社會每個角落。