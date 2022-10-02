曾獲得台語金曲歌后的46歲藝人李愛綺，和美籍老公Duke結婚14年，育有一對子女。她近日上節目透露，某天躺下時右耳忽然聽不見，就醫檢查後，醫師在她耳內夾出巨型耳屎，讓她瞬間尷尬到爆。

李愛綺在節目《醫師好辣》表示，有陣子躺在床上就會聽到很明顯的心跳聲，起初以為心臟有毛病，就醫後一切正常，便改掛耳鼻喉科，醫師診斷可能跟長期鼻子過敏和壓力大有關，開了過敏藥，她吃一吃加上作息變正常，確實好轉許多。

不過，李愛綺某天躺著時，發現右耳完全聽不見聲音，「就很像有個東西摀在耳朵外面一樣」，一坐起來卻聽到「咚咚咚」的異音，趕緊就醫檢查，「結果醫生一照，夾出很大一大塊耳屎」，瞬間尷尬到不行。

李愛綺笑說，耳屎夾出後什麼聲音都聽得超清楚，至於突然聽不到的成因，原來她平常有拿棉花棒掏耳朵的習慣，把耳屎不斷往內推，但又挖不到，累積久了耳膜被擋住，因此影響到聽力。