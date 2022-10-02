蘇貞昌（右）今天參觀整修後的新竹州圖書館，多次讚許前市長林智堅與時任副市長的沈慧虹（右二）。（陳育賢攝）

蘇貞昌（右二）今天參觀整修後的新竹州圖書館，多次讚許前市長林智堅與時任副市長的沈慧虹（右三）。（陳育賢攝）

行政院長蘇貞昌2日在民進黨團立院總召柯建銘、新竹市長參選人沈慧虹的陪同下參觀新竹州圖書館，沈慧虹感謝蘇貞昌大力支持新竹市各項公共建設，蘇貞昌則是不斷讚許前市長林智堅與時任副市長的沈慧虹，有林、沈兩人與新光集團共同努力，才有今天的新竹州圖書館。

蘇貞昌表示，看到這麼漂亮、有質感、歷史感與文化感的新竹州圖書館，很感動，也感謝市府與新光集團打造公私協力的典範。州圖走過歷史、戰火與變遷，今天成為市民最好的所在，將來也讓新竹的孩子、新竹人都可以在這裡追憶過去、充實自己，成為國家有貢獻的人才，如同過去總召柯建銘在這邊讀書，今天為國奉獻一樣。

蘇貞昌說，感謝新光集團、前市長林智堅與前副市長沈慧虹，透過對話與規畫，讓原本荒廢、易主的建築，變成1個美麗、有質感、有用的圖書館。

他強調，不管戰火的戰是選戰或戰爭，都要肯定走過這些戰火，有能力、心胸、眼光、氣度與努力的人，更要給林智堅與沈慧虹肯定，給做事的人，且為新竹留下這片資產的人肯定。

蘇貞昌表示，讓對的人做對的事，延續下來，不只是歷史，連營造物都可以有更新的前景、更大的步伐、更好的願景，這也是大家要一起努力的方向。新竹市雖小，但鑽石也很小，要怎樣凝聚、堅定，打造出適合的角度，出來的光芒不但燦爛而且永遠。

柯建銘則指出，對他來講、尤其所有老新竹人，州圖是新竹唯一的公有圖書館，大部分學生周末都在這裡讀書，具有豐富的歷史感情，他過去高中重考時也在1樓讀書、2樓借書。

柯建銘談及，新竹州圖背後也是新竹現在縣市分家的問題，所幸州圖走過紛擾，如今重新開放，讓他與許多新竹人都可以重溫舊夢。

沈慧虹表示，過去8年中央與市府合作翻轉新竹，尤其在蘇貞昌支持下，新竹建設大進步，包括五楊高架向南延伸、竹科X基地、台大湳雅院區擴院、桃園新竹備援管線等，都因為有中央、蘇院長的支持，新竹才能更發展，建設更進步。

今天視察的新竹州圖書館，也是在前市長林智堅極力奔走，親自向新光金控董事長吳東進商談活化，市府團隊也向中央爭取5200多萬修復，新竹州圖才能撥雲見日、重現天日。

沈慧虹談及，中央地方的努力成果，連高虹安都來打卡拍網美照，她手上拿的書《竹城少年》也是她擔任副市長時親自開記者會出版的書。

過去她與林智堅在任內指定舊城區1平方公里內數十處市定古蹟，讓這小小的1平方公里充滿記憶。她也感謝中央幫忙，新竹市總圖書館工程歷經10多次流標，已經順利啟動，過去她參與這些，相信新竹市未來的幸福她也不會缺席。

她強調，所有的政績不是從天下掉下來，而是努力而來，選對人，會做事，新竹市的未來就交給有經驗的沈慧虹。