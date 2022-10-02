南韓YouTuber「親密的夫妻（다정한부부）」2013年起上傳影片，至今已邁入第9年，主要內容是農村生活，會在鏡頭前處理食材、親自料理，最後在觀眾的注視下品嘗食物，擁有4.78萬粉絲追蹤，兩人在影片中能看出有明顯年齡差距，時常被誤會是母子，實際上他們差了37歲，而且是戀人關係，讓許多人跌破眼鏡，被外界稱為「嬤孫戀」，近日他們曬出登記結婚的影片，掀起韓國網友的熱議。

南韓YouTuber「親密的夫妻（다정한부부）」由75歲玉順子和38歲田東基組成，他們在9月29日發新片宣布喜訊：「大家好，我們登記結婚了，終於在法律上也成了夫妻了，是我們人生中最幸福的一天，非常感謝大家」，從文件上可以看到兩人是9月27日辦理登記的，過去這對夫妻時常捲入爭議，對於兩人的關係網友也有諸多猜測，懷疑兩人只是為了紅造假，為了證明是真的結婚，他們遮住隱私訊息後大方公開證明文件，表示沒有欺騙大眾。

影片曝光後創下8.3萬觀看次數，許多網友在影片下方留言祝賀：「恭喜結婚！要一直健康幸福喔」、「要好好照顧奶奶啊，別只是一直拍吃播，也出去工作吧」、「國外藝人也有夫妻是年齡差很多的，不用特別驚訝吧，恭喜。」不過也有部分網友抱持懷疑態度「他們登記結婚也不是因為相愛，是為了錢吧」、「奶奶是真心愛他吧，但東基感覺只是在騙」。