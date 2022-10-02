「2022客家音樂會～客樂悠揚愛在霧峰」活動2日霧峰登場，邀請市民共享豐富的音樂饗宴，並進一步認識客家文化。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

為促進客家文化能見度，台中市政府客家事務委員會與霧峰區公所合作，2日舉辦「2022客家音樂會～客樂悠揚愛在霧峰」活動，現場客家流行音樂創作樂團阿比百樂團、大襟客文化藝術團、大屯客家藝術團等帶來豐富的音樂饗宴，更結合重陽節邀請長輩走出戶外。

今日活動由霧峰幼兒園六股分班小朋友帶來客語舞作為開場，展現熱情活力。客家流行音樂創作樂團阿比百樂團，透過結合傳統與現代的不同曲風，交織出嶄新的樂章，帶給現場觀眾不同的聽覺體驗；大襟客文化藝術團與大屯客家藝術團則分別帶來客家採茶歌舞劇及演唱客家傳統歌謠，表演相當豐富。

市府客委會主任委員江俊龍表示，市府客委會連續3年在霧峰辦理客家藝文活動，推廣客家文化，讓市民有機會深入認識客家文化底蘊，盼也能以此落實台中市長盧秀燕打造「幸福城市」的政策理念，感謝市民朋友支持及在地樂團的精彩演出。

江俊龍指出，市府團隊力推「公托公幼倍增計畫」，今年初市府利用閒置空間，將霧峰國中熱音教室變身公托，打造更優質的育兒環境，讓年輕父母在育兒方面得以無後顧之憂。此外，霧峰草湖溪畔第4、5期工程自行車專用道，今年也完工啟用；霧峰聯合行政中心斥資5.3億，也將在年底動工，提供市民更舒適的洽公環境，完善市民朋友生活機能。

霧峰區長陳宗祈表示，霧峰有上萬名的客家鄉親，今日活動特別結合九九重陽節，希望長輩走出戶外與民同樂，表演十分豐富精采，節目多元豐富，精準傳達客家樂曲的美妙，期未來同樣能繼續合作辦理更優質的藝文活動，促進不同文化的交流與發展。