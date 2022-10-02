10 月來到了，這也是一年一度的「諾貝爾獎季節」的來臨。6天、6種不同領域的諾獎，將頒給世界各地的最傑出的科學家、作家、經濟學家和人權領袖等等。雖然諾貝爾獎並不是獎金最高的，卻一定是最知名，而且最有話題度的。

美聯社報導，今年的諾貝爾獎將從星期一的生醫獎開始，隨後是星期二的物理學獎、星期三的化學獎，星期四的文學獎，這些都在瑞典首都斯德哥爾摩頒發。

較為特別的是，星期五的和平獎是在挪威奧斯陸頒授，然後周末休息，經濟學獎將於10月10日星期一公佈，結束諾貝爾頒獎周。

誰創造了諾貝爾獎？

諾貝爾獎是依據瑞典富有的實業家、炸藥發明者-阿爾弗雷德•諾貝爾(Alfred Bernhard Nobel)的遺囑所設立，分別定出生理與醫學、物理、化學、文學與和平獎；第一屆諾貝爾獎，是諾貝爾去世五年後的1901年開始。

每個獎項價值1000 萬克朗（近90萬美元），10月是發布得獎者，正式頒發是12月10日（也就諾貝爾的忌日，他逝於1896 年12月10日）頒發證書和金牌。

經濟學獎，正式名稱為「瑞典銀行紀念諾貝爾的經濟科學獎」，並不是諾貝爾設立的，而是瑞典中央銀行於1968年所設立。從1901年到2021年，諾貝爾獎和經濟科學獎一共頒發609 次。

誰能提前知道得獎者？

諾貝爾獎法規禁止評委討論他們的審議，因此外界只能猜測，有時會傳出消息，但正確率每年都不同。歐洲還有博彩公司在經營諾獎獲得者，主要是對和平獎和文學獎的賠率，因為科學類獎項更難猜。

誰可以成為候選人？

沒有特別規定，全世界成千上萬人都有可以提交諾貝爾獎提名。他們包括大學教授、國會立法者、前諾貝爾獎獲得者，和委員會成員本身。

為何和平獎在挪威頒發？

這是諾貝爾的遺囑內容，的確切原因尚不清楚。但在據說諾貝爾生前，曾經加入過瑞典和挪威的某個躍國聯盟，而該聯盟於1905年解散。由於和平獎與其他獎項的管理單位不同，因此管理獎金的斯德哥爾摩諾貝爾基金會，有時與和平獎委員會出現關係緊張。

贏得諾貝爾獎需要什麼特質？

最主要的特質是「耐心」。許多科學家們需要等待數十年，才能讓諾貝爾評委認可他們的工作，諾獎委員會希望頒受的獎項能夠經受住時間的考驗。

然而，這個規則與諾貝爾的遺囑背道而馳，因為諾貝爾遺囑上寫著「授予給前一年帶給人類最大利益的人物」。另外，和平獎是唯一獎勵「在上一年取得的成就」。然而，和平獎也經常是受到政治壓力最多的獎項。