屏東縣長潘孟安與青平臺基金會董事長鄭麗君，暢談近幾年屏東文化發展，吸引不少民眾到場聆聽。（林和生攝）

南國漫讀節加碼文化特別場，2日由屏東縣長潘孟安與青平臺基金會董事長鄭麗君，以「文化的多向轉譯與當代解讀」對談，暢談文化如何與民眾發生緊密的關係，鄭對近幾年加速翻轉的屏東印象深刻，更給予治理城市的潘孟安高度評價，盼即將卸任的他能更上一層樓。

一座城市如果只有建築而沒有文化，不能成為偉大的城市。只有文化能讓城市擁有靈魂。潘孟安提到，8年來屏東縣推動歷史場域再造，保存活化文化資產，當時就是在鄭麗君擔任文化部長任內大力支持，勝利星村、屏菸1936文化基地及牡丹社事件等等，縣府團隊努力讓每一次的蛻變，成為一次的進化。

勝利星村過去見證飛行故事的場域，透過活化改造成為擦亮屏東文創的品牌，也把無法修復的日式歷史建築，打造成滿溢《時‧光》的遺構公園。在勝利星村，可以是年輕網美的聖地，也是讓老眷村人在斷垣殘壁中碰觸舊時光的記憶。

鄭麗君說，屏東縣近年的蛻變讓大家有目共睹，也對屏東印象深刻。她在文化部長任內提出「再造歷史現場」計畫，屏東縣是最積極爭取、提出最多計劃、補助額度最高的縣市。她認為，以歷史文化為核心，進行空間治理；透過軟硬體再造，讓歷史記憶與當代生活結合，文化成為城市進步的動力，屏東縣在潘縣長的帶領下，堪為文化治理的典範。