潘武雄「最後一舞」引退賽有歡笑也有淚水，引退儀式一開始「三代獅」經典重現也讓人又驚又喜，林岳平再度踏上投手丘「對決」潘武雄，第一球認真丟就讓TAKE嚇一跳，「餅總」笑著說：「輕輕的投我就不會投啊！」

「三代獅」經典重現，投手林岳平、一壘手高國慶、二壘手王子菘、三壘手陽東益、游擊手莊景賀、捕手高志綱、外野3人劉芙豪、楊松弦、郭岱琦、指定打擊潘武雄，也讓獅迷回憶湧現。

但林岳平投出第一球是顆紅中速球，讓潘武雄也嚇了一跳，後來連2球敲出一壘方向界外球，最後打穿一壘防區，讓他最後一次打擊畫下完美句點。

「我有跟他說會投給他打，但輕輕的我不會投，就稍微認真一點，但也投進他可以揮擊的位置。」林岳平解釋另一個原因，「也是尊重他一下，這個場合不是玩樂型的，必須認真看待。」

不過昨晚潘武雄的引退儀式上，幾乎看到「餅總」都充滿笑容，他解釋說：「笑可以掩飾我眼眶紅或是感動，因為那個氣氛感染力很強，而且我也知道他爸爸近況不是很好，他爸爸出現的畫面一定會更加深情緒，所以我用笑容掩飾。」

因為潘武雄「最後一武」也讓「三代獅」能夠齊聚一堂，林岳平說：「除了場上的這些人，還有張志強、許峰賓、鄭乃文他們，現在大家都陸續退休、轉型，因為武雄讓大家團聚在一起，讓過往一起征戰的隊友為他喝彩，大家都有一個情感在。」