蔡正元承諾不落跑 籲簽署論文不封存承諾書對於有綠營人士找人簽署「不投降承諾書」一事，前立委蔡正元認為這很搞笑，因爲「不投降」就是「準備落跑」！而他願簽署「民進黨政府宣布台灣獨立時，本人絕不落跑」承諾書，也呼籲簽署「不封存論文承諾書」、「不封存疫苗採購契約承諾書」！

蔡正元在臉書表示，最近有些綠營拿著「不投降承諾書」到處找人填寫，這其實是很搞笑，因爲「承諾不投降」就是「準備落跑」，要承諾不落跑才是真道理！尤其是身上帶著「安全小卡」的人。

蔡正元說，要比勇敢就要有男子漢的樣子，因此他公開承諾，只要民進黨政府宣布台灣獨立，絕不落跑，也會樂意並光榮的簽署「絕不落跑承諾書」！全文如下：「民進黨政府宣布台灣獨立時，本人絕不落跑」！

蔡正元強調，如果民進黨政府不敢宣布台灣獨立，那俗辣的是民進黨！他也呼籲，最好多簽兩份承諾書：「不封存論文承諾書」、「不封存疫苗採購契約承諾書」！