雲林縣北港鎮長選舉，張勝智訴求延續建設打造生命園區。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮長選舉，無黨蕭美文2日成立競選總部，訴求溫柔、堅定、新女性，讓首位北港女鎮長帶領北港更進步。民進黨張勝智捲土重來，提出北港生命園區政見，配合目前府番公墓，讓鎮民面對身後事有更多選擇，治喪祭祖不用遠赴他鄉。

北港鎮長蕭永義去年7月因案1審被判刑遭停職，由雲林縣政府指派蕭永義胞姊蕭美文代理北港鎮長，今年5月《地方制度法》修訂後親人不得代理，蕭美文被撤換改任公所祕書，1日蕭美文辭去祕書一職，2日成立競選總部，全心投入年底鎮長選戰。

蕭美文競選總部吸引近千支持者到場，雲林縣長張麗善、縣議員黃美蘭、蕭慧敏、黃文祥等人與會，蕭美文訴求溫柔、堅定、新女性，創造北港民主政治新里程，選出北港第1位女性鎮長，希望選民支持她，讓首位北港女鎮長帶領北港更進步。

蕭美文表示，她擔任代理鎮長其間，推動府番公墓增設第3納骨塔、停車場等工程，雖因營造成本高漲導致工程延宕，但公所克服困難籌措經費，目前已進行發包，完工後可提供近萬個納骨塔位。

張勝智則強調，他上屆鎮長任內，爭取一連串的地方建設，包括北港滯洪池、北港溪魅力河川、女兒橋等，10餘項建設經費高達20餘億元，此次捲土重來，將規畫更多地方建設，包括北港生命園區、北港轉運站、鎮立幼兒園遷建等，要讓北港持續進步。

張勝智說，針對鎮民關心的公墓議題，他任內已規畫在北港樹腳里設立生命園區，讓鎮民不用遠赴嘉義縣新港生命園區治喪、祭祖，呼籲鄉親給他1個機會，接下來的4年，會用最快的速度興建北港生命園區，讓往生者能夠在故鄉落葉歸根。