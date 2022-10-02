北溪天然氣1號和2號管線本周遭炸破，美國、德國前情報局長都直指幕後黑手可能是俄羅斯，但美國福斯新聞台（FOX News）記者卻駁斥，俄國沒有理由炸毀一條對自己有利的管道設施，他還大爆料，美國多年來一直試圖勸說歐洲不要購買莫斯科天然氣，而是從美國購買天然氣。

德國前情報局長Gerhard Schindler表示，破壞北溪，俄羅斯是最有可能的主使者，他們能夠從這起事件獲得最大利益。

無獨有偶，美國前中情局（CIA）局長John Brennan接受CNN訪問時也說，北溪炸破幕後黑手極有可能是具備水下爆破能力的俄羅斯，其目的是向歐洲發出訊號，意味著克里姆林宮可以「越過烏克蘭邊界」進行破壞。

不過，FOX新聞台記者Glenn Greenwald有不同看法，他抨擊前中情局長Brennan是「訓練過的撒謊家」，俄國沒有理由炸毀一條對自己有利的管道設施。

FOX主播Laura Ingraham稱，一位匿名美國軍方高官表示，美國沒有參與該事件，且有越來越多的證據顯示，俄羅斯可能是始作俑者。

Greenwald反問，俄羅斯為何要炸掉一個給他們自己巨大籌碼的管線？俄方可以在任何時候關閉那條管線，這也正是他們最想要展現的能力。

他說，雖然不清楚是誰對北溪管線動了手腳，但美國多年來一直試圖脅迫和勸說歐洲不要購買莫斯科天然氣，而是從美國購買天然氣。

Greenwald認為，現在這條管道突然在戰事期間被炸毀，俄羅斯是從中獲得好處最少的國家，卻被外界鋪天蓋地指控。

Greenwald直指，「前中情局長Brennan是『訓練有素的撒謊家』」，Brennan和中情局搞出「通俄門」騙局，是他們編造一些關於俄羅斯如何滲透到美國的故事。