屏東地檢署偵辦柬埔寨人蛇詐騙案，日前查獲林姓男子參與從事詐欺及人口販運集團，向法院聲押獲准後，繼續向上深入追查，發現賴姓女子同為人口販運集團成員，2日凌晨向法院聲押獲准。

日前檢方在網路上發現，以「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新臺幣4萬5（美金1300元），另有獎金，合法工作」，誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即由集團代辦護照、代訂機票、偽造偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡，並載送至機場監督出境至柬埔寨。

當複訊回國被害人、家屬及其他在押成員發現，賴女涉嫌重大，於是拘提到案，檢察官發現，賴女除在柬埔寨從事招募犯罪集團成員，受招募者到達柬埔寨後，即遭剝奪人身自由，並要求從事電信詐騙工作，賴女則負責管理犯罪集團零用金、協助發放代墊款，回報招募績效，進行獲利核算及分潤事宜。

專案小組掌握證據並認時機成熟，日前執行搜索並拘提賴女到案，經複訊後認賴女涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向屏東地院聲請羈押禁見，於今2日凌晨裁准。

柬埔寨詐騙人蛇集團電信