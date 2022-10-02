警方將馮男、余女、范男、陳男以及2名水房同夥逮捕送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄56歲馮姓男子裝潢工人與妻子46歲余姓保險業務員，去年間因臉書假投資遭騙10多萬元，聯絡車手頭52歲陳姓男子討錢時，返被陳男以加入集團成為車手能抽成獲利吸收，還拉了友人58歲范姓男子入夥。馮、余、范3人短短3個月就提領了4000多萬元。警方透過被害人獲報，循線逮捕於月前逮捕馮男、余女、范男、陳男及另2名水房成員6人，全案依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方指出，詐騙集團去年間於臉書上刊登投資廣告，廣告中標示著跟分析師投資，穩賺雙倍獲利的標題，吸引許多被害人投入大量金額投資。其中馮男、范女2人各投資10多萬元，本以為如願能翻倍獲利，但卻是一場空，出金時發現錢領不出來。

馮男、范女發現遭騙不久後，陳男卻主動聯繫2人，邀請2人加入集團當車手、簿手，提供人頭帳戶每本可獲數萬元代價並提出提領一筆詐款，就能拿1.2％傭金，除了能夠賺回損失的投資金額，還能開始獲利，馮男2人見有利可圖，還邀請同樣遭詐數萬元的友人范男加入。

3人每次提領現金時，都會不停的變裝、更換交通工具，企圖製造斷點增加規避查緝，今年1月至4月，短短3個月就成功取款4千餘萬元，初估獲利約50萬元。

直到被害人向警方報案，高雄市刑事警察大隊獲報成立專案小組，在專案小組循線調閱ATM監視器、周邊路口監視器等畫面，比對出提款車手身形特徵，鎖定馮男等3人，於8月23日在常出沒地點埋伏，將3人逮捕到案。

警方指出，馮男等3人遭逮後，供稱是受到陳男集團吸收，警方根據余女提供的線索，循線追查下，9月間將陳男以及2名水房同夥逮捕。全案依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。