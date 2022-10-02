弘毓基金會與大甲中央獅子會聯合主辦，2日在大甲婦女福利服務中心舉辦「愛呀鴨鴨我的寶貝─特殊兒圓夢計畫」，邀請超過40組弘毓服務弱勢家庭一同共襄盛舉。(弘毓基金會提供)

弘毓基金會與大甲中央獅子會聯合主辦，2日在大甲婦女福利服務中心舉辦「愛呀鴨鴨我的寶貝─特殊兒圓夢計畫」，邀請超過40組弘毓服務弱勢家庭一同共襄盛舉。(弘毓基金會提供)

弘毓基金會與大甲中央獅子會聯合主辦，2日在台中市大甲婦女福利服務中心舉辦「愛呀鴨鴨我的寶貝─特殊兒圓夢計畫」，邀請超過40組弘毓服務弱勢家庭一同共襄盛舉；活動除今年首創由家有特殊兒的家長們所組成的小太陽劇團演出，還有大家最喜歡的慢啼寶貝茄寶兒童劇團表演；邀請全民響應公益關注兒童發展權益開創美好未來。

弘毓基金會指出，活動特別感謝大甲中央獅子會贊助活動經費，並拋磚引玉捐助教育及醫療基金，來支持幫助遲緩兒童及弱勢家庭，活動還結合獅子會提倡的社服五大志業中的環境保護、視力保健、血糖檢測等攤位，及愛心義賣、拍照打卡互動區、茶水補給站等讓這場公益活動。

弘毓基金會說，慢啼寶貝茄寶兒童劇團是專為特殊兒所提供的表演舞台，希望透過劇團培力讓孩童練習專注及實現自我價值。今年帶來最強童話改編「醜小鴨歷險記」，講述在彩虹森林歡天慶祝小鴨寶寶誕生時，卻發現牠有語言遲緩問題，這個友善的地方，每種動物相互合作也共同成長，雖然不知道未來醜小鴨是否能成為天鵝，但可肯定的是只要持續努力一定會越來越好。

「我想要做得更好，我知道我可以」。七歲的小品在休息區反覆練習表演台詞與走位，只為了將最好的表演呈現給觀眾。領有輕度身心障礙手冊的她，有著粗大動作、認知及語言發展落後的狀況，加入慢啼寶貝茄寶兒童劇團後，在弘毓老師悉心的引導，逐漸找到自己的夢想與定位。

弘毓基金會強調，弘毓今年首創由家有特殊兒的家長所組成的小太陽劇團，表演劇目「陪一顆心長大」由真實故事改編，希望透過親身經歷講述出大眾對於遲緩兒童的刻板印象，及陪伴早療孩童的不易，希望透過戲劇演出，鼓勵更多在早療路上堅持的家長及孩童，也有人能同理他們早療路上不孤單。