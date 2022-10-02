男子起身伸懶腰竟發現靈車詭爆衝倒退，趕緊拉著身旁戴帽女子逃離。（讀者提供）

台南市立殯儀館今(2)日上午，有輛靈車不明原因倒車失控，先是撞上1輛在路口停等的轎車，隨後便繼續倒退直衝撞上殯葬管理所服務中心大門，而門前的無障礙設施欄杆，以及設置的休息區桌椅都被撞得四散；當時有名男子因起身伸懶腰，發現該靈車有異，便趕緊拉著一旁女子立刻逃離，其恐怖影片也曝光了。

從影片中可見，靈車從停車格爆衝倒退，先是撞上1輛在路口等待的白色自小客車的車頭，而原本在殯葬管理所服務中心大門前，有1男1女坐在大門前桌椅休息，男子起身伸懶腰的時候，驚覺該靈車倒退爆衝行徑非常奇怪，趕緊拉起身邊戴帽女子往一旁逃跑，下秒就見靈車倒退直衝過來，直到撞上大門後才停下，其休息的桌椅，以及無障礙步道的鐵欄杆都被撞歪四散，所幸無造成人員傷亡。

對此，殯葬管理所所長廖偉登表示，靈車撞上大門時，當時他在辦公室，有聽到「碰」的一聲巨響，才發現有輛靈車撞上了管理所大門，導致欄杆、公共電話等設備被撞毀，立即通報市警六分局大林派出所前來處理。至於相關財物損失，將請廠商估價。

警方調查，該輛靈車司機沒有受傷，也沒有酒駕，但不知為何會倒車暴衝。警方已派員現場勘查測繪蒐證，將進一步釐清肇事原因及相關責任。