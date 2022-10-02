桃園市消防局第一大隊與桃園義消中隊於2日下午辦理綜合性搶救演練，驗收義消平時的訓練成果，由桃園義消中隊所屬之分隊，分別針對不同災害類型進行情境搶救演練，希望提升救災能力。

消防指出，因應人口激增，桃園市桃園區人口數已超過45萬人，消防勤務日漸繁重，在各方殷切期盼下，三民分隊於9月24日由專責救護分隊，改為一般分隊，成為桃園區第5個具行政轄區的分隊，明年3月埔子分隊完工後，會成為桃園區第6個分隊。

演練過程中，桃園義消分隊辦理車禍救助演練；中路義消分隊辦理化學災害處置演練；大林義消分隊辦理城市救援演練；大有義消分隊辦理火災情境綜合演練，演練共計出動義消人員 68 人，模擬情境囊括震災、火災、車禍、化學災害等四種，可謂非常多元，亦符合現代災害搶救之複雜性。

消防表示，寧可平時多流汗，也不要災時發生受傷情事，演練視同作戰，在演練的背後有著平時紮實的訓練以及各項完善的裝備器材，為應變各項不同災害發生，特辦理此次搶救演練，加強裝備器材整備、提升應變能力，才能因應可能的災變，並且降低損害。