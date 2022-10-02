基隆市議員童子瑋2日舉辦競選辦事處成立茶會，民進黨基隆市長參選人蔡適應高喊接棒延續光榮，並於致詞時暗指，找當立委時表現最後的人接棒，是「請鬼拿藥單」，國民黨基隆市長參選人謝國樑競辦發言人余治明反指蔡適應爭議多到嚇死人

蔡適應表示，在中央和地方過去幾年合作下，看到基隆的改變，大家希望基隆繼續進步，不要走回頭路，如果換不同人，過去8年的努力，將化為烏有，相信了解城市發展也有參與的人，才能真正做到「接棒基隆，延續光榮」，難道要選一名過去幾年在基隆都沒有參與，擔任立委時期，還是全國表現最後一名的人接棒嗎？這是請鬼拿藥單「穩死」。

余治明反嗆，蔡適應自己被爆出假基中校友、博士論文抄襲、助理親信得標水公司上億元標案、服務團隊助理有黑道背景，以及涉嫌施壓賤賣國防部土地，一堆事蹟不清楚、爭議多到嚇死人，怎麼好意思評價他人。

民進黨中央黨部副秘書長林飛帆則於致詞時說，這場仗很難打，民進黨面對的是大家族、大財閥，還說以後要花錢，讓基隆年輕人都有一台Gogoro，只有謝國樑的財力、家族，才能開出這樣的支票，但過去他當立委不做，大家敢相信未來，若當了市長會做嗎？如果大家感覺到基隆在林右昌8年來打有所蛻變，繼續給民進黨延續基隆光榮的機會。

對此，余治明回應，電動機車近幾年才在台灣興盛，依當時時空環境，換電站的普及與接受度完全不同，一定會落實這項政策，讓基隆成為一座綠能永續的乾淨城市。