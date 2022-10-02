為因應Omicron變異株影響及邊境逐步開放後對疫情影響，台東縣自明(3)日起開放第2階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗開始接種，縣長饒慶鈴呼籲符合接種對象請盡快完成疫苗接種，增加個人保護力。

為提升民眾抵抗Omicron變異株免疫保護力，中央宣布10月3日起，開放第2階段對象追加接種Moderna次世代雙價疫苗，且與最後1劑基礎劑／基礎追加劑或前1劑追加劑應間隔至少12週（84天）。

台東縣衛生所說明，目前莫德那次世代雙價疫苗除65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象可接種外，10月3日新增醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

衛生局提醒符合公費對象請攜帶健保卡及黃卡，如因外交、公務、洽商等工作需求需出國的18歲以上民眾，此類對象前往接種時，除需攜帶健保卡、黃卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(3擇1)及機票，供接種單位核對身分。台東縣各新冠疫苗合約院所場次請參閱衛生局官網（https://reurl.cc/rRq0br）