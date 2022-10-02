近日熱播劇《台北女子圖鑑》由女星桂綸鎂主演，開播初期就爆出爭議，劇本刻意聚焦在台灣南北差異的刻板印象，連角色特性和造型都被網友大肆批評，擁有超高討論度；而新北市消防局也跟上這波風潮，曬出「消防女子圖鑑」海報，亮麗外型的女消防員讓許多網友眼前一亮，紛紛跪求本尊社群平台帳號。

新北市消防局粉專「新北消防發爾麵」今（2）日釋出一張海報，與《台北女子圖鑑》的宣傳海報相似，只見一個穿著消防制服的正妹大步走在路上，微風吹起她的髮絲，英氣的表情氣場十足。消防局介紹這是一個從南投山上到新北發展的女子，在職場上挑戰不斷，還要面對愛情的酸甜苦辣，與同事肉粽壓路機、青梅竹馬煮泡麵、閨蜜王子麵共同組成「發爾麵南投幫」，在彼此堅定的友情互相扶持，持續闖蕩消防職場二十年，文末強調「歷經救災救護挑戰，以圖鑑方式描繪成長歷程」，全篇與《台北女子圖鑑》的劇情簡介相似，讓許多網友會心一笑。

新北市消防局用Hashtag標註「消防女子圖鑑」、「夢幻卡司陣容」、「這個城市有我的使命」。海報中頂端一行白字和電視劇海報一樣「擁抱過去的她，成為現在的我」，下方則加以改編：「這個城市有我的使命、打過的火、救過的人」。貼文曝光立刻引起網友注意，「以為看到年輕時的林青霞拍消防隊公益廣告」、「沒有消防男子圖鑑，給差評」、「帥氣兼霸氣感十足的女生」、「敲碗消防男子猛男圖鑑」、「可以出消防美女月曆嗎？猛男月曆已經很多了」、「敲碗IG傳送門了啦」、「小編這篇不錯，嘉奬一支」。