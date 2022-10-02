北港溪溫泉養生健行趣由投縣觀光處長陳志賢、溫泉觀光協會理事長李吉田等人鳴笛後出發。（楊靜茹攝）

參加健走民眾從泰雅渡假村出發往糯米橋折返，來回共8公里。（楊靜茹攝）

2022南投溫泉季以「溫泉養生」為主題，上月底由跑山獸率隊越野跑，2日北港溪溫泉養生健行趣活動由南投縣觀光處長陳志賢等人率隊，大家做完暖身操後出發，經碧雲宮、北圳步道、旨靈山武玄宮、三級古蹟糯米橋再折返。參加民眾說，國姓鄉到處都是大自然，空氣也很好，參加完健走泡個美人湯，真的很舒服。

有氧老師帶領參加健行民眾，在泰雅渡假村登彩虹劇場廣場做完暖身操，由中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、陳志賢等人鳴笛後起步走，經碧雲宮、北圳步道、旨靈山武玄宮、拱型水橋、懷舊水車，抵達終點站三級古蹟糯米橋後折返，來回約8公里，途中設有3處補給站。

網紅比熊、楊曉帆、蕭芷渲（閃亮亮）說，國姓鄉北港溪很美，有最優質的弱酸性碳酸泉，北港溪孕育出優質冷泉米及國姓咖啡，還有豐富的原住民、客家等多元文化，泰雅的小木屋很適合情侶約會或新婚夫妻蜜月，不用出國就有出國渡假的感覺。

參加遊客說，疫情期間都選擇到南投鄉下度假，這次他們沿著北港溪畔健行，到處都是大自然，空氣也很好，參加完健走後再進泰雅泡個美人湯，真的很舒服，預計回程前往鄰近的川中島、仙佛寺等景點走走，感受樸實的風土民情。

陳志賢說，南投有埔里福興、國姓鄉北港溪及信義鄉東埔3大溫泉區，近幾年受到疫情影響，推出的溫泉養生系列活動廣受歡迎，8日信義的「玉山戀、東埔情」壓軸登場，浴衣火把踩街，還有烤大豬、小米酒等原鄉美食饗宴，歡迎大家到南投泡好湯、吃美食。