民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪2日在競選總部舉辦貓奴召集令活動，推寵物友善政策。（蔡旻妤攝）

花東9月18日強震，台東縣有331戶受災、37戶不宜居住，縱谷及海岸線學校機關、道路橋梁皆受損，台東縣長饒慶鈴日前尋求慈濟團隊協助，慈濟團隊200多人2日分別前往6鄉鎮受災戶家訪、致贈慰問金；民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪在競總舉辦貓奴活動，推寵物政策。

經統計，台東縣受創最嚴重的包括池上、關山、延平、海端、鹿野、成功等鄉鎮，饒慶鈴表示，中央放寬地震民宅補助標準，但公部門提供的協助，遠不及民間所需，9月29日內政部勘災時，會後特別尋求慈濟提供協助。

慈濟執行長顏博文2日與12位常住師父、3位副執行長及200多位的慈濟志工，分34條動線至海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等6鄉鎮安心家訪，現場也致贈給2到3萬元慰問金給災民，團隊在一天內拜訪縣府提供300餘戶受災民眾，聽取災民心聲。他說，地震造成花東地區災損，證嚴上人也非常關心。

顏博文說，日前勘災時慈濟承諾，針對紅色及黃色危險建築將協助修繕或重建，但必須先由全國技師公會判定，慈濟營建處也會協助鑑定，另外也要找到適宜土地並確認屋主意願，目前修繕大隊已在花蓮玉里展開修繕，台東修繕工程會再調度安排時程。

饒慶鈴感謝慈濟團隊如此迅速回應台東請求，也無私提供在全世界災後重建的寶貴經驗給台東縣府，未來持續專案輔導陪伴受災戶修繕、補強或重建，台東縣府會盡全力配合，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。

劉櫂豪2日則在台東市競選總部舉辦貓奴召集令活動，約20多位民眾攜帶貓咪參與鑽隧道比賽，現場貓奴們也彼此分享飼養寵物的甜蜜甘苦談。劉櫂豪主張打造友善寵物環境，設寵物公園、優化流浪貓犬認養平台、繪製寵物地圖、舉辦寵物展，提供民眾寵物交流的地方。