女星賈靜雯和前夫孫志浩育有梧桐妹（Angel），直到15歲正臉照才曝光，有跟媽媽一樣的電眼。今年6月滿17歲的梧桐妹，近日在社群平台分享自拍照，其中一張她對鏡吐舌，引來繼父修杰楷留言。

梧桐妹昨（1日）在IG發文向大家打招呼：「嗨嗨」，並隨手PO兩張對鏡自拍照，畫面中，她身穿灰色長袖貼身上衣，短版的設計大露水蛇腰，蹲下來時牛仔短褲的褲頭還多出不少空間；另一張照片，梧桐妹轉向正面，秀出豐滿的上圍，對著手機鏡頭吐舌；她也在IG限時動態上傳全身自拍，纖細、勻稱的大長腿成為亮點，已從過去青澀的模樣轉變為小女人。

修杰楷看了這組自拍，打趣地留言：「舌頭還好嗎」，逗得梧桐妹爆笑回：「哈哈哈哈哈哈」，賈靜雯則對照片按讚，沒有多加評論。

梧桐妹隨著年紀增長，打扮風格越來越成熟，8月初穿著一襲細肩帶碎花洋裝，以上帝視角的方式自拍，事業線和胸圍相當吸睛，網友也誇讚梧桐妹長得越來越像媽媽，且私服品味很不錯。

而梧桐妹今年獻出處女作，與賈靜雯一起為動畫《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》配音，賈靜雯被問到女兒是否有意進演藝圈，她表示梧桐妹現在尚未準備好，重心仍先放在學業。