國民黨台北市長參選人蔣萬安今(2)日下午與台北市議會國民黨團，一同前往新北市參訪新泰塭仔圳故事館，這也是蔣萬安與新北市長侯友宜首度合體同台。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜提出興建蘆社大橋，期待國民黨新北市長參選人蔣萬安未來當選後，共同創造雙北共榮發展。(黃敬文攝)

國民黨台北市長參選人蔣萬安在新北市長侯友宜的陪同下，前往新泰塭仔圳故事館參訪。(黃敬文攝)

（右三）2日與黨籍北市議員們一同前往新北市，向新北市長侯友宜（左二）請教塭仔圳重畫區的規畫歷程。（黃世麒攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左三）2日與黨籍北市議員們一同前往新北市，向新北市長侯友宜（右四）請教塭仔圳重畫區的規畫歷程。（黃世麒攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左三）2日與黨籍北市議員們一同前往新北市，向新北市長侯友宜（右六）請教塭仔圳重畫區的規畫歷程。（黃世麒攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今(2)日下午與台北市議會國民黨團，一同前往新北市參訪新泰塭仔圳故事館，這也是蔣萬安與新北市長侯友宜首度合體同台；被問及兩人是否會針對雙北提出共同政見，侯友宜表示，雙方在各方面都有發展共同政見的空間，例如蘆洲的蘆南蘆北開發計畫正巧曼對的是台北市社子島，未來除了會興建蘆洲醫院外，也會預留興建蘆社大橋，帶動雙邊的發展。

侯友宜表示，雙方在交通、環境以及在整體的社會福利方面，相信都有很多共同的政見，就像今天所分享的新北蘆南蘆北開發，若是內政部趕在今年底核定，他就會比照塭仔圳標準重新規劃，除了蓋一個蘆洲醫院以外，也規劃一條寬45公尺的路廊，興建蘆社大橋銜接社子島。

他說，蘆南蘆北正對面就是社子島，銜接後不僅能帶動三重、蘆洲的發展，也能透過社子島連通周邊的士林、北投，使交通更加便利，期待蔣萬安當市長後也能夠快速開發社子島，讓雙北都能共榮共好。

蔣萬安也表示，過去這段時間也親自去社子島非常多次，實際跟在地居民座談、對話、溝通，未來就是要用最務實的態度，來面對後續的問題。

他說，50幾年前在沒有配套的情況下，將社子島列為洪氾區，造成當地居民非常大的痛苦跟委屈，居民念茲在茲就是希望能改建家園、改善生活品質，同時希望保留傳統聚落文化，現階段最重要的規劃有三，第一是做好相關的居民安置，第二是盡快改善排水、汙水系統，第三是公共設施用地解決。

蔣萬安指出，如果能擔任市長，一樣會秉持務實的態度，來好好的做好溝通、對話，符合在地居民的需求，並效法侯市長的執行力、決心，以及他帶領的團隊如何做足溝通、對話以及協調，做好相關風險的控管，來進行後續的開發。

他說，侯市長花了不到3年的時間，就解決了40多年來一直很難克服問題，包括4000多間鐵皮廠家的順利搬遷，並動員了1萬7000多個同仁，在地方第一時間、積極的來傾聽、解決問題，排除各項的障礙，這就是值得台北市借鏡，不管是未來台北市社子島，或是都市更新的進行，這都是很值得參考學習。