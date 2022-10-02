男子因手機掉落跳下月台撿手機。（警方提供）

男子一時無法重返月台，所幸熱心民眾見狀幫忙將他拉起。（翻攝自社會事新聞影音line群組）

高雄火車站昨晚驚傳出有民眾落軌，鐵路警察局獲報調閱監視器發現，該名落軌男子當時在月台小跑步，不慎造成手機滑落滾落到月台下，男子第一時間不找台鐵人員協助，自行跳下月台撿手機，還差點回不到月台上，幸好有熱心民眾見狀將他拉起脫離險境。鐵路警表示，因男子行為明顯違反鐵路法，可處新台幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰，已做相關蒐證全力追查該名男子。

昨日晚間9時56分許，該名身揹側背包的男子小跑步路過高雄火車站1號月台10處時，不慎將口袋內的手機掉落，並滑落下月台至鐵軌處，男子看了一下手機思考片刻，不顧此時以亮紅燈，並且沒有通報台鐵工作人員，便直接跳下去將其拾起，將手機撿起回月台還差點上不去，情況相當驚險。

所幸當時有熱心民眾見狀緊急將他拉起，並且當時火車未進站，男子才幸運從鐵軌處脫困。

鐵路警察接獲民眾獲報趕往到現場，但男子早已離去，警方根據月台監視器畫面表示，男子已明顯違反鐵路法第七十條規定，若發生行人、車輛、牲畜等侵入軌道情事，可處罰新台幣1萬到5萬罰鍰，警方已展開蒐證，全力追查跳下月台的男子到案說明。