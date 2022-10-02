巴黎聖日耳曼球星梅西(Lionel Messi)在經歷艱難的上賽季後，似乎已經恢復了過去的巔峰狀態，今日大巴黎主場迎戰尼斯的比賽中，梅西完成了個人在法甲生涯首顆自由球進球，也是他生涯第60顆的自由球破門，幫助巴黎聖日耳曼2：1擊退尼斯。有趣的是當梅西踢進自由球後，場邊的廣告看板正好亮起了「GOAT」，為梅西這顆精彩的進球寫下完美註解。

目前暫居法甲榜首的巴黎聖日耳曼，主場面對上季拿下歐協盃資格的尼斯，比賽第29分鐘梅西盤球欲闖對方禁區，在12碼弧遭到對手犯規而獲得一次自由球機會，身為自由球好手的梅西親自操刀，用左腳踢出精彩弧線球，打向了球門左上方死角，將上賽季在英超萊斯特城效力的門將舒麥克(Kasper Schmeichel)釘在原地，這顆進球也替巴黎聖日耳曼首開紀錄。

LIONEL MESSI SCORES 2 CONSECUTIVE FREEKICK GOALS.



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而這記進球是梅西首次在巴黎聖日耳曼完成自由球破門，也是個人職業生涯第60次自由球進球，根據法國媒體《Stats du Foot》數據，梅西在21世紀後的自由球破門數排名史上第4，僅次於佩南布卡諾(Juninho Pernambucano,77顆)、「小羅」羅納狄紐(Ronaldinho,66顆)以及貝克漢(David Beckham,65顆)。

很有意思的是當梅西踢進自由球的當下，場邊廣告看板也突然換上了「GOAT (Greatest of All Time，史上最佳)」的字樣，這顆球也朝著「GOAT」的方向而去，如此巧合的畫面似乎也在告訴全世界的球迷，梅西就是足球界的「GOAT」。