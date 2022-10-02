汐止區茄苳路巷內遭人縱火。（警方提供）

新北市汐止區茄苳路巷內騎樓上月23日發生縱火案，所幸火勢微小，無人傷亡。經汐止警分局調閱監視器，發現54歲林姓女子在該處徘迴，離開後即起火燃燒。據了解，林女曾有數次酒後謊報紀錄，精神狀態不穩定，警方雖通知林女到案說明，但林女拒不到案。警方表示，若林女仍不到案說明，將於通知到案期限期滿後，依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

上月23日上午11時許，茄苳路巷內騎樓地板上有紙箱包裹的飲水機起火燃燒，樑柱磁磚因高溫剝落，新北市消防局獲報，迅速派遣消防人員到場撲滅火勢，所幸火勢並未延燒，未造成人員傷亡及重大損失。

火調人員調查後，研判人為縱火可能性高，警方遂調閱監視器追查，發現林女在案發前在該處徘徊，涉有重嫌，警方遂通知林女到案說明，但多次通知及查訪，林女均緊閉門窗拒不出面，考量林女精神狀況不佳，警方也已通報衛生局及社會局協助關心。

汐止分局表示，目前已派員加強巡邏並委請鄰居協助關切林女有無不良舉止，若林女仍未於期限內到案，全案將於通知書期滿後，依公共危險案罪嫌函送地檢署偵辦。