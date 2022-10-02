近日爆出裴偉在鏡電視內部會議，稱府院施壓NCC放行鏡電視執照，行政院長蘇貞昌說「不必去查」；對此，蔣萬安競選辦公室痛批，閣揆面對外界質疑身涉其中的舞弊案，居然隔空下令不查，叫檢調怎敢輕舉妄動？

蔣辦指出，過去蘇貞昌受辱不會善罷甘休，光是一個「摔筆影片」，立刻法辦當事人；但這次裴偉所言對蘇貞昌衝擊更大，蘇貞昌卻不提告，甚至隔空施壓檢調「不必查」，除了心虛，還有其他可能性嗎？

蔣辦認為，在民進黨完全執政、完全腐敗的情況下，NCC作為獨立機關早已形同虛設，對於綠營許多造謠言論輕輕放下，只專注在幫執政黨打擊異己，早已經失去社會公信力。

蔣辦質疑，蘇內閣為了穩固金權結構，可以護航鏡電視、放行高端疫苗，也可以施壓TVBS移頻、阻擋民間團體捐疫苗；為了掩飾3+11錯誤決策帶走的數百人命，去年在立院報告時，居然只交出12頁空泛且宣揚政績的報告，「難道蘇貞昌認為3+11是政績？」

蔣辦也提到，古諺有云「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。」全台灣都知道蘇貞昌早就有「騙神明」的紀錄；現在還加上介入媒體、箝制言論、壓迫獨立機關、隔空施壓檢調、把3+11報告當政績回顧、阻擋疫苗，古諺到了蘇貞昌身上，要改成下民易虐，上天「敢」欺，才算貼切。