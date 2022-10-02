民進黨新竹縣長參選人周江杰在民進黨政績說明會中，承諾要打造一個城鄉共好的城市，照顧自己的故鄉。（邱立雅攝）

民進黨新竹縣黨部2日在竹東舉辦「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，除邀請文化部長李永得、客委會主委楊長鎮以及行政院長蘇貞昌前來致詞之外，縣內各級民代、首長參選人也均出席，表達黨內團結勝選的氣勢，蘇貞昌也特地宣傳行政院對新竹縣的支持，核定超過百億的經費建設交通、用水、增加在地就業機會等政績。

竹北市長參選人鄭朝方表示，作為竹縣黨部主委，在本次民進黨新竹縣參選人提名，是歷屆最多，除了反應出民進黨在新竹有許多年輕跟優秀的人才輩出，也凸顯了民進黨在新竹縣的基礎更加紮實。鄭朝方祝福這次所有在新竹縣代表民進黨的參選人都能高票當選，成功帶領新竹縣打造勝選方城市。

新竹縣長參選人周江杰在會中大談各鄉鎮發展與城鄉共好願景，他認為新竹縣本身財政狀況不好，基礎建設都需要中央大力支援，中央地方要一條心，為新竹縣鄉親爭取更多在地基礎建設，當這些都做好了，新竹後生人願意留在家家鄉求學、就業、生活，未來新竹就是讓人羨慕的城市。

蘇貞昌則舉著招牌撞球桿，說明行政院對新竹縣這幾年的支持與建設，包括去年百年大旱，行政院及早因應，從新竹桃園之間建一條連通水管，並加速工期，讓新竹才有水喝。未來還要做一條從石門水庫到新竹的聯通管，今年5月他也已核定。

針對新竹縣的生醫園區，台大醫院已在2019年啟用、生醫園區第2生技大樓2020年完工，創造1800就業機會。第3生技大樓明年10月完工，待生技公司進駐，將創造1000個就業機會。

最重要的交通議題，蘇貞昌表示，五楊高架從延伸到苗栗，路線經過新竹，750億元經費中央全額負擔。西濱快速道路北往南鳳鼻到香山段，經費150億也已核定，未來建成等於有第2條高速公路。