無黨籍桃園市長參選人鄭寶清宣傳車1日駛進陳時中競總成立大會會場附近。（資料照，蔡佩珈攝）

民進黨台北市長參選人陳時中1日成立競選總部，總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都出席，過程中，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清支持者開著宣傳車到活動會場旁嗆聲，和陳時中的支持者爆發口角。針對此陣仗能讓陳時中的負面聲量因此逆轉嗎？台北市長參選人、前縣長蘇煥智表示，陳時中總部成立時，有一個很大敗筆，也就是鄭寶清的宣傳車去那邊嗆聲，這凸顯了民進黨的分裂。

針對陳時中成立競選總部，蘇煥智2日在政論節目《新聞大白話》中表示，這是總統級的競選總部成立，所謂的天王全部都出籠，但是沒有效。比如打高端疫苗，不能夠進入日本，就是一個完全衝擊到總統蔡英文、陳時中的疫苗政策。

蘇煥智指出，陳時中選總部成立時，有一個很大的敗筆，凸顯了民進黨的分裂。本來前新竹市長林智堅退選桃園市長之後，後來的初選、做民調，若能按照遊戲規則處理，如果有做這一個程序，鄭寶清不見得敢出來。

蘇煥智認為，鄭寶清的宣傳車去那邊嗆聲，原因就是民進黨沒收民主，那台宣傳車呈現的最大意義，就是不團結。民進黨把民主程序沒收，開除了1、200個黨員，因為民進黨的傲慢，變成派系化的政治，很多人都看破了。所以鄭寶清出來，代表從基層就不團結，也代表民進黨沒有包容性，把民主程序沒收，總統說的算數。