台灣知名YouTuber阿滴，創辦YT頻道「阿滴英文」，又新增個人頻道「阿滴日常」，主頻道有高達267萬訂閱數，在工作上展現專業、陽光而溫暖的形象，是許多網友欣賞的YouTuber；他從2015年創立頻道至今，團隊的成員逐漸擴張，幾乎每隔一個禮拜就會上傳新影片，近日他卻在社群平台罕見發火怒嗆：「有些做音樂的很賊」，掀起網友們熱議。

阿滴昨（1）日在推特上怒嗆：「有些做音樂的很賊，先提供大家免費下載說都可以商用」，他揭露部分音樂表面上免費，實際上過了一陣子讓大家使用後，就在後台抽使用者的營利，讓他火大控訴，「這是詐欺了吧？那30秒鐘的bgm對影片真的沒這麼重要誒」，並表示因為這樣的版權問題，所以整支影片的盈利都要被盜走。

阿滴覺得有些音樂版權問題不合理。（圖／截取自阿滴twitter）

這段創作者的心聲卻引起網友反駁：「阿滴，我不同意你的說法。你知道要做出音樂有多麼地辛苦嗎？30秒BGM，秒秒都是淚水！」不過仍有許多網友認同阿滴的想法：「這麼辛苦就直接收費，不要先說免費之後就跑去跟YT討人家影片的營利還要是全部，做出音樂辛苦，人家製作影片就不辛苦嗎？」、「我那個時候用BGM，規約上說一切免費(含商用)，結果最後還是給了我幾個版權砲，營利就變它們的，上網查一堆受害者。」、「不得不說好高招」、「重點是還搞很多年前的影片，根本忘記是哪些用過」、「以後只好自己唱了」、「這樣的比例真的不符合」。