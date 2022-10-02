美麗島電子報董事長吳子嘉昨(1日)爆料，指民進黨新竹市長候選人沈慧虹今年初曾到北市府向柯文哲「求官」，不僅談一個12職等的參事缺，還把綠營新竹選情提供給民眾黨。媒體人董智森今(2日)在《週末大爆卦》節目指出，沈慧虹本來在台北市政府服務20多年，被林智堅找到新竹當上副市長，沒有理由回頭跟柯文哲談一個連座車都沒有的幕僚參事缺。

董智森表示，林智堅之前被指定去選桃園，內心也相當掙扎，因為他本來不在鄭文燦心目中接班桃園市長的人選裡面。而林智堅既然要提早離開，他也要指定接班人，就找副市長沈慧虹，所以沈慧虹只好匆忙入黨參選。沈慧虹當然希望延續選民對新竹好的印象，但沒想到爆發論文門事件。

「三四個月前曾爆黃珊珊找沈慧虹接副市長，媒體也討論過。」董智森說，其實是沈慧虹本來在台北市政府服務20多年，被認為能力不錯，後來林智堅當選，就找她去當交通局長，當了1年多就讓她接副市長，她覺得林智堅是賞識她的，反而在離開台北市的時候，柯文哲並沒有那麼賞識她。

董智森指出，柯文哲去年找她，就是黃珊珊一定會代表白營去選，那沈慧虹已經在新竹當過副市長，風評也不錯，回來台北市接副市長剛剛好。那時候黃珊珊本來要早一點走，不會搞到那麼晚走，但沈慧虹不太願意，因為很難跟賞識她的長官林智堅開口。

「柯文哲剛當選台北市長那4年，政壇裡最好的朋友是柯建銘。」董智森強調，他們都是新竹人，所有東西都互相奧援，所以這段過程柯建銘一定知道了，柯建銘就覺得你挖我的角，因為這是我徒弟的愛將。但吳子嘉說「柯文哲找沈慧虹來接參事」，那就看輕了人家，人家是副市長，參事是一個幕僚，副市長大概比照13職等，參事才12職等，連座車跟司機都沒有，沒有什麼地位，台北有100多個處長都有座車，所以吳子嘉爆料感覺不太對的就是參事這個位子。