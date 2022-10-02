侯友宜至三重分局已故警員蘇文明靈前致意並慰問家屬。（新北市警察局提供）

侯友宜至三重分局已故警員蘇文明靈前致意並慰問家屬。（新北市警察局提供）

新北市三重警分局警員蘇文明上月29日勤務中突感身體不舒服驟然辭世，新北市長侯友宜今（2）日下午趁行程空檔，專程至蘇文明靈前致意並慰問家屬，侯友宜對此優秀警察同仁突遭變故，感到非常惋惜與不捨，希望各位警察兄弟務必要照顧好身體健康。

侯友宜表示，警察工作不分日夜，所有同仁都要多注意身體情況，定期健康檢查，照顧好自己才能把家人與家庭顧好，有健康的身體才能打擊犯罪、為民服務，希望所有幹部務必要關心同仁注意自我身體健康狀況。

另對日前三重分局誤抓民眾案，侯友宜說，警察局長黃宗仁向他報告時，他正在議會施政總質詢，他立即要求一定要完整調查真相且勿枉勿縱，徹底檢討並追究責任，絕對不能讓民眾的權益受損，對員警的執勤務必要加強教育與經驗傳承，不容讓這種事情再次發生。

侯友宜強調，如果警察做錯了，一定要承認並檢討嚴處，務必要堅守絕不寬貸的堅決態度，徹查案件移送司法調查，後續也請新北警局務必持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。