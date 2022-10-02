民進黨台中市長參選人立法院副院長蔡其昌，2日晚上在大甲區民權路與忠孝街口至五福街口，舉辦「中央地方做伙拼‧民主台灣大步行」海線造勢晚會暨中央政績說明會；賴清德副總統及行政院蘇貞昌晚上特前來助陣，並透過影片來宣傳政績拉抬選情，吸引海線支持者到場力挺。

民進黨2日晚上舉辦「中央地方做伙拼‧民主台灣大步行」海線造勢晚會暨中央政績說明會，晚會近7時開始由立委李昆澤、何欣純主持，晚會由台中市第一、第二選區的民進黨市議員王立任、楊典忠、施志昌等助講；現場還播放CF《台中，您還好嗎？》讓民眾觀看。

蔡其昌海線造勢晚會，主要是台中市議員第一及第二選區，包括大甲、大安、外埔及清水、沙鹿、梧棲、龍井等後援會及顧問團，全力總動員，中央地方作伙拼，民主台灣大步行，力拼年底九合一大選海線清水要誕生市長。

王立任說，縣市合併12年海線都沒出過市長，今年是一大機會要改支持蔡其昌當市長，讓大台中發展海線繼續進步。蔡其昌當選老人健保補助繼續，除照顧長輩又要照顧小孩，國中小營養午餐全部免費，捷運藍線四年內動工，橘線規畫還有輕軌從后里到梧棲關連工業區。

王立任指出，年底議會拼過半，第一選區有吳敏濟、施志昌及第二選區王立任及楊典忠四人都當選，力拼市長當選、議會過半！為海線的未來，大家共同為大台中來努力，剩50幾天為蔡其昌及民進黨市議員提名的參選人拉票，力拼市長及市議員都全壘打。

楊典忠說，未來台中市的市長就是海線的蔡其昌，這次是最好的機會，一定要好好把握！讓行動派的蔡其昌當市長，我三屆的議員都提出國中、國小營養午餐免費，只有蔡其昌拿出來當政見；捷運藍線四年來未動工，經費還鉅額增加327億，營養午餐可以吃十年！

楊典忠強調，海線鐵路只有一條，沒有兩條軌道及高架化，造成子孫要去北部、南部上班相當不便，一天只有八班自強號，如果市長換人做就可爭取雙軌高架化，蔡其昌當市長營養午餐免費及雙軌高架化。