黃喬歆日前上中天綜合台《同學來了》聊到感情近況，吐露與韓籍男友李振遠（Andy）已分隔3個月，正處於冷靜狀態。

《同學來了》明（3日）晚間9點播出「想談一場浪漫的『異國戀』，過來人告訴你跟你想的不一樣！」主題。黃喬歆表示：「畢竟在一起快5年了，現在處於一個讓彼此冷靜的狀態，他回韓國也差不多3個月了。」主持人安心亞追問2人是否還有保持聯繫？黃喬歆則表示兩人雖然分隔兩地，但依然會每天通電話，關心對方的生活。

阿Ken分析黃喬歆感情，認為這種冷靜期，要嘛感情可能越來越淡，不然的話就是把下半生交給對方，黃喬歆則淡然回應：「感情的事情很難說，誰知道呢？我看很開。」

Nono鼓勵她勇敢追愛，但黃喬歆不敢冒險：「你要踏出求婚這一步，不管男生女生，都要百分之百確定對方會說『我願意』，不然多尷尬。」她也哽咽表示男友其實想結婚，但覺得2人之間存有很多問題，特別是文化、觀念不同，「這是一個過不去的坎，所以我也覺得有人想結婚就結，是件很夢幻的事。」