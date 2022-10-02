桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4強角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（2日）在桃園市龜山區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以51票大幅領先、鄭運鵬則以23票居次、鄭寶清18票排第三、賴香伶拿到1票列第四。

桃園孫先生2日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以51票領先、鄭運鵬以23票居次、鄭寶清拿到18票排第三、賴香伶1票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「他有執政的經驗，然後他也是學者，有修養。他不會誇張，不是愛秀的人」、「正直」、「比較老實，而且形象還不錯」、「實在」、「不討厭」、「老實會做事」、「換人做看看」、「人如其名善政」、「給他機會」。

選擇鄭寶清的民眾認為，「之前他在民進黨的時候，他所做的事情，跟現在民進黨不一樣」。一位婦人則坦言，「他(鄭寶清)在這邊鋪得很深，他對桃園也是蠻好的，鄭運鵬有時講話就很誇大，鄭寶清他不錯老實講」，該婦人並表示，她第一選擇是鄭寶清，第二則是張善政。

而選擇鄭運鵬的民眾則表示，「有魄力」、「每個地方都欣賞」。