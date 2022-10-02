國光劇團與國家兩廳院共同主辦的全新大戲《優伶天子》將於2022年9月30日至10月2日在國家戲劇院演出，以熱愛華格納的巴伐利國王事跡，演繹後唐莊宗李存勗戲劇性的一生，由老生演員盛鑑主演李存勗，京崑小生溫宇航挑戰正邪難辨的伶人年光，青衣花衫演員黃宇琳飾演惟求情真的戲子韶華，青年武生演員李家德詮釋李存孝，唐文華則特別出演「精神領袖」李克用。
《優伶天子》受「十三太保」李存孝五馬分屍的記載，及後唐時期藩鎮割據，將士流 行收養義子以振軍容的「螟岭」收繼現象啟發，以登上帝位後沈迷戲曲，三年就敗亡的後唐莊宗李存勗為主角，為他史書中流連粉墨、「玩物喪志」的形象注入深一層的靈魂厚度。
其中盤踞於李存勗心中的「五馬分屍」為其迷戀戲劇的主因，導演戴君芳將這個畫面作為舞臺的主要意象除了演出行刑時的慘烈，也運用影像語繼續延伸，以絲線纏繞的概念解構身體，同時以傀儡線戀吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。
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