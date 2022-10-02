飾演李存孝的青年武生演員李家德（中），在劇中遭五馬分屍，舞台上以絲線纏繞的概念解構身體，成為空間敘事的一部份。同時以傀儡線懸吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道，既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。（羅永銘攝）

飾演李存孝的青年武生演員李家德（中），在劇中遭五馬分屍，舞台上以絲線纏繞的概念解構身體，成為空間敘事的一部份。同時以傀儡線懸吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道，既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。（羅永銘攝）

國光劇團年度新戲《優伶天子》將於30日連續開演三天，劇中「五馬分屍」是整齣劇一個重要轉捩點，也給了飾演李存孝的年輕演員李家德（中）一個展現武功的好機會。（羅永銘攝）

飾演李存孝的青年武生演員李家德（中），在劇中被馬匹撕裂肉體所產生的絲線，被做為建構整體視覺的主要元素，傳達出眾人受死亡意象影響控制的概念。（羅永銘攝）

飾演李存孝的青年武生演員李家德（中），在劇中被馬匹撕裂肉體所產生的絲線，被做為建構整體視覺的主要元素，傳達出眾人受死亡意象影響控制的概念。（羅永銘攝）

飾演李存孝的青年武生演員李家德（圖中），在劇中遭五馬分屍，舞台上以絲線纏繞的概念解構身體，成為空間敘事的一部份。同時以傀儡線懸吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道，既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，與國家兩廳院共同主辦的全新製作《優伶天子》，將於9月30日到10月2日演出，並打造絕美的舞台畫面。圖為飾演正邪難辨的伶人年光的溫宇航。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，與國家兩廳院共同主辦的全新製作《優伶天子》，將於9月30日到10月2日演出，圖為飾演正邪難辨的伶人年光的溫宇航(圖中)。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，與國家兩廳院共同主辦的全新製作《優伶天子》，將於9月30日到10月2日演出，打造絕美的舞台畫面。圖為在劇中飾演主角李存勗的盛鑑。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，與國家兩廳院共同主辦的全新製作《優伶天子》，將於9月30日到10月2日演出，盛鑑（圖中）在劇中飾演主角李存勗。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，與國家兩廳院共同主辦的全新製作《優伶天子》，將於9月30日到10月2日演出，盛鑑（右）飾演主角李存勗，京劇小天后黃宇琳（左）則詮釋伶人韶華，有不少精彩的對手戲。（羅永銘攝）

國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，與國家兩廳院共同主辦的全新製作《優伶天子》，將於9月30日到10月2日演出，盛鑑（右）飾演主角李存勗，京劇小天后黃宇琳（左）則詮釋伶人韶華，有不少精彩的對手戲。（羅永銘攝）

國光劇團的優伶天子將於30日起連續開演三天，由溫宇航（左起）、盛鑑、黃宇琳、李家德擔綱演出，全團精銳盡出，演員陣容十分堅強。（羅永銘攝）

國光劇團的優伶天子將於30日起連續開演三天，由黃宇琳（左起）、盛鑑、溫宇航、李家德、擔綱演出，全團精銳盡出，演員陣容十分堅強。（羅永銘攝）

國光劇團與國家兩廳院共同主辦的全新大戲《優伶天子》將於2022年9月30日至10月2日在國家戲劇院演出，以熱愛華格納的巴伐利國王事跡，演繹後唐莊宗李存勗戲劇性的一生，由老生演員盛鑑主演李存勗，京崑小生溫宇航挑戰正邪難辨的伶人年光，青衣花衫演員黃宇琳飾演惟求情真的戲子韶華，青年武生演員李家德詮釋李存孝，唐文華則特別出演「精神領袖」李克用。

《優伶天子》受「十三太保」李存孝五馬分屍的記載，及後唐時期藩鎮割據，將士流 行收養義子以振軍容的「螟岭」收繼現象啟發，以登上帝位後沈迷戲曲，三年就敗亡的後唐莊宗李存勗為主角，為他史書中流連粉墨、「玩物喪志」的形象注入深一層的靈魂厚度。

其中盤踞於李存勗心中的「五馬分屍」為其迷戀戲劇的主因，導演戴君芳將這個畫面作為舞臺的主要意象除了演出行刑時的慘烈，也運用影像語繼續延伸，以絲線纏繞的概念解構身體，同時以傀儡線戀吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。