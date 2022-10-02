高捷參與網劇《東北插班生》演出。（愛奇藝國際站提供）

爆笑網路電影《東北插班生》曾憑藉獨特的角色設定搞笑的劇情與「沙雕」（傻屌諧音、指無腦）風格俘獲眾多鐵粉，此次網劇《東北插班生》爆笑歸來，由新銳導演彭宇執導，黃曦彥、史元庭、余科宏、崔真真、蘇祈安等演出，並邀請台灣實力派資深演員高捷、劉爾金加持。高捷覺得這些年輕演員表現都還不錯，也讓他看到他們在表演上的專業以及認真的態度。

高捷演繹性格迥異卻都望子成龍的虎爸秦教授，他表示，戲裡有非常多笑哏，比如他在戲裡做生意賣靈骨塔，有一場戲對手演員說做生意要品牌形象，一定要把公司的Logo品牌放在商品上面，「我就問他，那我做靈骨塔生意的，你覺得如果你是老闆你會怎麼行銷呢？他說那我就會把我的照片貼在靈骨塔上面。」

他覺得很特別的是，這次和很多不錯的台灣新生代演員第一次合作，相處起來像家人一樣舒服自在，他們也來跟他請教一些表演問題及技巧，演他兒子的台灣演員黃曦彥，也是有大將之風，另一個台灣演員余科宏特別有趣，會給他發微信，請教關於表演如何更出彩，個性非常老實且認真，後來看到他的哭戲，演技真的非常出彩。

黃曦彥飾演的張文峰霸氣高冷實則中二憨憨，號稱最強男人，卻在遇到飾演王虎的史元庭後處處吃癟，但依然為柔道社的夢想奮鬥著。余科宏飾演做事永遠狀況外的賽又廷，個性耿直從不說假話，老是無意diss張文峰，人稱江湖小耿直。崔真真飾演的韓梅梅，看似溫柔女神，一開口彪悍女漢子原形畢露，在與王虎的相處中能動手絕不動口，完美還原東北女孩的灑脫與豪爽。精緻女神沈嘉儀由蘇祈安飾演，無辜小白兔遇上東北虎哥，反套路瑪麗蘇爆哏不斷，萌妹也會被帶跑偏。在多元文化差異的反差中同學們共同上演一齣無厘頭校園生活戲碼，再現一段熱血情義的年少時光。

本劇描述來自中國東北瀋陽的王虎（史元庭飾）被迫轉學到南方的蓮花市新華高中，不僅誤打誤撞與來自台灣的柔道社社長張文峰（黃曦彥飾）對立，還與耿直搞笑沙雕同學賽又廷結下樑子，還遇上了一幫來自五湖四海的奇葩同學，不同地域的相處方式火花四濺，出人意料的同學關係、爆笑沙雕的校園日常。當大碴子味兒的東北話遇上台灣話、粵語、泰語、澳門話，「幹哈」、「頂你個肺」、「扮你個大西瓜」、「薩瓦迪卡」各種口音引出笑岔氣的校園日常。這種多元地域文化差異帶來的極致反差裏，自帶幽默感的「東北虎」見招拆招，一波未平一波又起的熱血競技對抗由此點燃，青澀浪漫的校園愛情也悄然萌發。保守的家長、嚴苛的老師遇上古靈精怪的學生，不僅有跌宕起伏的情節反轉不斷的驚人故事，《東北插班生》在爆笑外殼下也包裹著溫暖向陽的力量。該劇已於9月25日在愛奇藝國際站正式播出。