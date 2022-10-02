基隆市議員、副總統賴清德的姪子童子瑋拚連任，2日舉辦競選辦事處成立茶會。

基隆市議員、副總統賴清德的姪子童子瑋拚連任，2日舉辦競選辦事處成立茶會，感謝市民願意給他機會為基隆付出，最後高喊讓民進黨基隆市長參選人蔡適應當選市長、賴清德明年選總統。

童子瑋感性表示，4年前鄉親不棄嫌，給他服務地方的機會，這4年每天兢兢業業，早上一睜開眼就是想著如何回饋地方、報答鄉親的恩情，知道自己要承擔這份期待的責任重大，因為有鄉親們力挺，才能讓他沒有後顧之憂勇敢邁進。

童子瑋強調，不忘初心，方能始終，任期內謹記3件事，謙卑、感恩、同理心，相信唯有彎下腰持續學習才能深耕、不分立場為民眾服務，且設身處地為人民著想，強調喊出「逐夢基隆 仁愛築夢」不只是口號，更要有實踐的責任與信心，拜託鄉親堅定支持會做事的人。

基隆市長林右昌也到場力挺，他致詞時提到，仁愛區是基隆市的精華區，近年很多改造的構想都是童子瑋提出，市政府也全力配合，今天看到這麼多鄉親站出來支持，就是肯定童子瑋的付出，這屆絕對要讓他突破4000票，這次仁愛區議員選舉競爭激烈，沒有分票空間，懇請大家唯一支持。

民進黨基隆市長參選人蔡適應説，童子瑋是最認真、表現最好的市議員，尤其是委託行街區的復興，讓基隆不再只是個老化的城市，有越來越多年輕人願意返鄉推動基隆改造。他說，童子瑋還沒當議員時已開始推動，可說是基隆地方創生的「先知」。

最後，童子瑋在競選團隊陪同下再次登場演說，他表示，民進黨基隆市長、立委和議員都很「打拚」，基隆才有辦法走到今天，拜託大家「信賴子瑋、信賴適應、信賴基隆、信賴台灣、延續光榮」，讓蔡適應當選市長、童子瑋當選議員，基隆未來的發展算賴清德一份，「明年來選總統」。