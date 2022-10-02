義大皇家酒店。（義大皇家酒店提供）

秋高氣爽的十月正適合到南台灣旅行，加上設計界年度盛會台灣設計展即於高雄舉行，位於南臺灣渡假勝地義大世界園區內的義大皇家酒店最具風格的經典客房推出「經典1＋1」住房優惠，雙人入住連續二晚或一次訂二間套裝價8500元起，自10月1日起平日週日至週四期間入住則再享1000元折扣只要7500元，不但包含翌日自助式早餐每房每日二客，還能愜意的享受飯店內上千坪的休閒設施，並贈送每位入住的旅客義大世界摩天輪券，三天二夜高雄盡情遊或是好友相約訂二間自由選，訂房電洽(07)656-8158或至官網訂房。

義大世界結合住宿、購物與遊樂園，一次滿足度假需求，加上高雄市近期不斷有各類活動與展覽，讓越來越多的遊客喜歡到高雄旅行，為了讓民眾能以最輕鬆的方式在高雄玩得過癮，義大皇家酒店貼心規劃「經典1＋1」住房優惠，別具南洋度假氛圍、原定價一晚就要一萬四千多元的經典客房。

10月起於週日至週四雙人入住連續二晚，或是一次預訂二間，再含翌日早餐每房每日二客的套裝優惠7500元，週五入住8500元(10月9日或週六每房每晚須加價1000元)，相當原價27折，平均每人約二千初的價格就可輕鬆玩義大，在星級酒店內盡情享受包含水療池、戲水池、三溫暖、健身房等休閒設施，另外還加贈每位入住房客高雄知名地標之一的義大世界摩天輪搭乘券。