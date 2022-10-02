中國首架國產幹線客機C919獲得中國民航局頒發的型號合格證，證明該型號設計與測試滿足中國國內適航規章條款要求，大陸各界對此款客機打進國際市場皆寄予厚望。外媒認為，國際上與C919相近的機型是波音B737與空中巴士A320，這2家窄體客機製造商基本已壟斷市場，C919大概還要10以上的時間才可能對波音空巴構成威脅。

中國國家主席習近平在會見C919項目團隊時表示，中國大飛機翱翔藍天，承載著國家意志、民族夢想、人民期盼。媒體也將它視為中國民航界進軍國際民航界的里程碑，一般民眾也賦予極大的關注。

《英國廣播公司》(BBC)指出，中國商飛製造的C919俗稱「國產大飛機」，是158至168座的民航幹線飛機。C919於2007年立項，2010年才申請合格證，經5年的研發和製造，2015年11月首架飛機總裝下線，後來因各種開發問題導致交付延後。日前獲得合格證後，預計首架交付將於今年底完成，前後共歷經15年。

報導說，依中國民航部門規定，下一步C919將獲得單機適航證，中國商飛才可以啟動交付，讓C919投入商業運營。最後還要到製造商生產質量體系滿足要求，才能拿到生產許可證，此時該飛機才具備批量交付能力，正式走向市場。中國商飛表示，目前C919共有28家客戶，累計訂單達到815架，目前C919的訂單主要來自中國的航空公司。

C919是中國第一款按照國際適航標準研製的大型客機，最長航程大約5500公里，機艙座位每排6座，由中央通道隔開，與空巴A320及波音737是相同佈局。這類的幹線客機是全球需求最旺盛的機型，中國的航空公司訂單約占全球市場需求的1/4，C919的首批客戶預計也主要是中國航空公司。

報導說， 10月1日傳出尼日考慮購買中國C919客機，雖然這算是個好消息，但離進軍國際市場還有相當距離，其中關鍵是必須取得美國或歐洲的適航認證。歐洲航空安全局已於2017受理C919合格證申請，美國航管局則尚未有消息。行業分析師認為，面對波音和空客的壟斷地位，中國想要切實地挑戰他們，還需要10年時間。

報導說，雖然C919被稱為「中國國產大飛機」，但它在很大程度上依賴於西方公司的組件，包括發動機和航空電子設備，這些公司包括通用電氣、賽峰集團和霍尼韋爾（Honeywell）等。其中霍尼韋爾在2019年因美方宣布售台M1A2艾布蘭主戰坦克而遭到中國制裁，原因是該型坦克使用的AGT1500燃氣渦輪發動機是霍尼韋爾所生產。