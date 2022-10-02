高雄中華五福圓環4日起施工縮減分隔島工程，採兩階段施工並封閉內環區，預計在5日早上6點完工，後續機車便可直行，不用再繞行圓環。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄中華五福圓環長年因機車繞圓強迫「二段式」令人詬病，月前高雄市交通局拍板圓環重新規畫行車路線，開放機車直行。因原先分隔島影響機車直行動線，將於4日起施工縮減分隔島工程，採兩階段施工並封閉內環區，預計在5日早上6點完工，後續機車便可直行，不用再繞行圓環。

高雄市交通局表示，因原先分隔島將部分阻礙中華路段機車直行時動線，故進行縮減分隔島工程，將阻礙的分隔島移出。因該處路口範圍大，加上有路口刨鋪、標線上的調整，將採兩階段施工。施工期間內環區將封閉，禁止車輛通行，外環區仍可通行；並為維持外環區動線順暢，外環停車格當日禁止停車。

該工程由4日起分為兩階段，上午9時到下午4時30分、晚上9時到5日早上6時完工，施工期間因內環道路封閉，請用路人提前改道或行駛外環區，現場也會有增派義交人員加強引導車流，請用路人行經該路段減速慢行。

交通局指出，已在上游路口布設導引牌面，請民眾依改道建議提早改道，如利用中山路、民生路、成功路、自強路、青年路、新田路等。

改道衍生的車流是否有因應措施？交通局表示，中山路、民生路、成功路、自強路、青年路、新田路等主要幹道將會短暫增加號誌周期，並提高綠燈秒數協助車流的疏通。