民進黨台北市長參選人1日舉辦競選總部成立大會，除黨內天王出席外，指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元等人都到場。台北市大安文山區市議員參選人高揚凱表示，民進黨大賣「芒果乾」、「抗中保台」牌，，年底一定投下對民進黨的不信任票，不能再讓台灣繼續在謊言下空轉。

高揚凱2日在臉書粉專貼文表示，陳時中1日舉辦競選總部成立大會，指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元等人都到場站台助選。指揮中心指揮官跟衛福部長，這兩個頭銜本質上就帶有符號意義，踏足助選造勢場合，本來就違反行政中立，但陳時中還能大言不慚地說，老朋友來打打氣是應該的。可見民進黨真的不演了，要拚盡全黨之力，搶下台北市長。

高揚凱接著指出，民進黨天王齊聚，大打「抗中保台」牌，大賣「芒果乾」，陳時中雖然出面緩頰澄清「抗中保台是一定要的，打亡國感大可不必」。但抗中保台的對象是深綠基本盤，而緩頰的陳時中，顧及的是中間選民的感受。

高揚凱質疑，抗中保台騙票，騙了這些年。當飛彈飛過台灣上空時，又有哪個政治人物真的去抗了中、保了台？實際上就是把不順民進黨說話做事的人，通通打成中共同路人，然後民進黨再舉起虛假的「抗中保台」大旗，大張旗鼓的賣「芒果乾」來騙選票。他怒轟，大家真的看膩了，希望這塊土地能夠長治久安的各位好朋友，年底一定要站出來投下對民進黨的不信任票，不能再讓台灣繼續在謊言下空轉。