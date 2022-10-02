第57屆金鐘獎新增「第57屆金鐘獎最佳人氣票選活動」（最具人氣戲劇節目獎、最具人氣綜藝節目獎），贏家由觀眾票選得出，不過男星孫協志卻坦言感受不到主辦單位對兩個新獎項的重視，並且質疑用臉書帳號的投票方式有灌票漏洞，雖然主辦單位三立隨後發聲明解答，但孫協志今（2）日再次開砲金鐘獎人氣機制：「其實這獎項得不得真的無所謂，在這爭論這些賽制的問題，單純的只是希望台灣演藝圈能夠更好」。

第57屆金鐘獎最具人氣綜藝節目獎票選正在如火如荼的進行中，由男星孫協志主持的《飢餓遊戲》成功挺進決選名單，不過票數目前是五個節目中最低，讓孫協志在facebook感謝粉絲的支持，也表示有看到主辦單位的回應，他點出節目內容越來越多元，可是獎項的分類和入圍標準界線卻越來越模糊，並舉例「益智與實境節目獎到底是要益智？還是要實境？還是兩者皆是？益智與實境節目獎與最佳綜藝節目這兩個獎項的報名分類根本就有諸多重疊怎麼解釋？」，同時詢問最佳節目主持人如何衡量，「臨場反應？節目順暢度？好笑？說話工整？還是只要在節目裡有掛上名字的，管他是各行各業，節目中了，就能算是最佳主持人了？」

孫協志犀利抨擊：「而試問這些年的金鐘獎，有哪屆有想過要認真處理解決這些多年來的問題？這就是台灣藝能界最大盛事主辦單位的做事方法？」他認為人氣獎賽制模稜兩可，獎項立意在增加金鐘討論聲量，累計計票問題直到他提出質疑才公布，且看到過自己的節目被瞬間超越，又在領先後被清掉不少票而落後其他節目，認為「飢餓遊戲被清掉的無效票，就是硬生生的比別人還要多了很多」，孫協志無奈表示「其實這獎項得不得真的無所謂，在這爭論這些賽制的問題，單純的只是希望台灣演藝圈能夠更好」。