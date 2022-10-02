「2022新月文化祭」今在新月橋下新月廣場舉辦。（新北市高灘處提供）

「2022新月文化祭」今在新月橋下新月廣場舉辦。（新北市高灘處提供）

「2022新月文化祭」今在新月橋下新月廣場舉辦。（新北市高灘處提供）

「2022新月文化祭」今在新月橋下新月廣場舉辦。（新北市高灘處提供）

新北市高灘地工程管理處今（2）日在新月橋下新月廣場舉辦「2022新月文化祭」活動，請到新西園掌中劇團、YOYO家族明星，及明華園歌仔戲團登台表演，會場高掛宮廟燈籠，充滿廟會氣氛，營造成猶如新莊廟街的廟埕，現場還有免費傳統美食、民俗體驗DIY及闖關遊戲，吸引許多民眾全家一起來參加，重溫廟口看戲、逛廟會的熱鬧，新北市長侯友宜也親自到場與民同歡。

「2022新月文化祭」除有廟街宮廟文史展示可品味懷舊外，新莊廟街的慈祐宮、武聖廟，也現場擺設宮廟文物及公仔，讓民眾觀賞拍照，屬佛教的擇善寺也擺攤推廣健康蔬食的理念，高灘處則提供新莊知名美食鹹光餅及傳統美食麥芽餅供民眾免費享用，新莊在地新西園掌中劇團、YOYO家族明星及明華園歌仔戲更帶來精彩表演，小朋友還可玩到夜市才有的打彈珠、套圈圈、撈魚等遊戲，熱鬧氣氛不輸傳統廟會。

侯友宜表示，市府團隊在新莊地區的建設不遺餘力，不只作了新月廣場，也推動相當多的建設，打造多元、友善的河濱公園。新月廣場人文廊帶，以新莊古碼頭為意象，結合地標新月橋，於橋下設置新月池、大河之舟意象的古船，提供市民朋友一個河濱休憩及探索歷史的場所，是一個感性與知性兼具的地方。

高灘處代理處長張修銘表示，希望透過新月廣場的整建，將新莊廟街的人群導進新莊河濱公園，讓民眾能更便利地接觸大自然及體驗河濱公園的美，廣場也可以是廟街廟埕，宮廟有活動可以考慮來這舉辦，因這裡就是咱們廟街的廟埕。