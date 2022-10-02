谷懷萱曾是知名主播、主持人，4年前嫁給同為主播的徐展元，便逐漸淡出螢光幕，轉在社群平台與粉絲互動。近日，谷懷萱透露只要曬自拍照，都會有人酸她老又胖；對此，谷懷萱大方地承認：「這是事實。」

今年50歲的谷懷萱，3天前在臉書PO自拍照，發文表示：「每次秀出自拍照，總有老了胖了的留言出現」，不過她未因此走心，反而用開闊的心境看待，坦言：「這是事實，我一定比我出生時老很多、胖很多。」

谷懷萱有感而發地表示，人的一生常糾結於分數的高低，導致大部分的時間都很沮喪，只有贏過他人的少數時間會開心，不禁大嘆：「人，好苦啊！追尋的是什麼？」她認為每天清醒都是起始，年紀的積累或體重的減少都沒太多意義。

最後，谷懷萱用Hasgtag呼籲「離開那些喜歡數字的人他們太淺」、「不需要浪費時間量化別人」，並認為大家都會變老，不是每個人都需要醫美，重點是當下的生活。

網友紛紛留言表達支持：「嘴賤的酸民不需理會，自己開心最重要」、「完全同意！大家本來就是一起老；胖？健康快樂胃口好啊，穿起衣服更合身」、「做自己就好，妳是最棒的，美麗的谷主播」，另一名網友則表示：「代表老公照顧的好啊」，谷懷萱霸氣地回：「是我自己照顧的好，順便照顧夫君。」