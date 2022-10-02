民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（2）日在臉書提出「科技新苗栗」的城市願景，要擴大竹南科學園區、推動增設後龍科學園區，科技人才陸續移居苗栗，推廣科學教育 培養苗栗科學家！

徐定禎指出，他在苗栗科學節活動遇到好多小小科學家，孩子們發揮創意，用簡單的小遊戲來解釋複雜的科學原理，直接幫他上了一堂又一堂科學課！

徐定禎表示，這幾年全世界都受到疫情的衝擊，人類的生活面臨嚴峻的挑戰，也多虧過往世界各地的科學家都做了非常扎實的基礎科學研究，讓我們可以迅速的研發出疫苗、篩劑、藥物，因應這場百年大疫。

徐定禎提到，過去台灣培養了許多偉大的科學家，例如翁啟惠、何大一等台灣之光，未來台灣也要持續培養科學家為世界做出貢獻。我會推動企業ESG永續發展，結合政府、企業和學校，產官學一起合作，推動科普知識、永續觀念的教育工作。

徐定禎提出「科技新苗栗」的城市願景，要擴大竹南科學園區、推動增設後龍科學園區，科技人才陸續移居苗栗，他會推動落實基礎科學教育、提升苗栗科技人才的培育，透過校園教育、小型活動展覽的方式，從小培育孩子們對科學知識的興趣，讓苗栗成為吸引科技人才的宜居城市，更要從教育層面培育、讓科技產業在苗栗扎根！