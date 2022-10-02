9月30日，台灣大學海洋研究所船的科學研究船「新海研一號」，在台灣東部海域進行研究期間，竟遭遇日本海上保安廳艦艇的騷擾，研究船通報海巡署此事，緊接著海巡花蓮艦(CG119)與連江艦(CG125)前往實施戒護任務，讓日艦知難而退。戰略學者張競博士表示，這是海巡的應有做為，國人都應該為他們鼓掌敬禮。

中華戰略學會研究員張競表示，此事還不見太多媒體報導，是台大的朋友告訴他的，經過瞭解，顯然日本海保廳居心不良，幸而被我海巡執法艦所驅離，破除對方意圖。

張競發布了3張我方海巡與日本海保的對峙照片，由新海研一號的研究人員所拍攝，照片中海巡花蓮艦攔阻在日本海保艦與新海研一號的中間，保護研究船的周全。

張競解釋，事發當天，新海研一號所在海域的海象良好，目視辨識艦船距離至少可達5至10海浬(9.26公里~18.52公里)左右，而且新海研一號在海上作業階段，都是全程開啟船位通報系統，假若日方艦艇只是單純查證目標，根本就不必接近到如此近距離。

換言之，日本海上保安廳是刻意闖進我方近岸海域，目的是製造海上執法記錄，以便透過實質執法事實，來主張該海域管轄權，其背後居心相當險惡。

因此，我方海域執法艦艇當然有必要與日方艦艇在海上對峙，以明確表達我方執法能力，講穿了，就是表態讓日方理解「此為我方有效管轄執法水域」，這就是在維護國家主權，對此，國人都應該肯定海巡袍澤觀念正確，而且有為有守！

張競最後說道，從此事可見得海巡的責任重大，重要性一點也不比海軍來的小，因此海巡不必是「第二海軍」，應該是「第一流的海巡」。