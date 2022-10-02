選戰倒數54天，國民黨立法委員曾銘宗及鄭麗文2日傍晚，前往苗栗縣長參選人謝福弘的競選總部參加直播，謝福弘也向選民喊話，希望大家用選票證明不是黑金縣、不是流氓縣，苗栗縣是堂堂正正有正義感的客家大縣。

謝福弘說，在民進黨執政了以後沒有公理沒有是非，獨立機關不獨立，行政機關不中立，像是普悠瑪事件發生時6人死亡，如果政府能自我檢討就不會發生兩年之後的太魯閣事件。藍軍必須要在投票日團結，為苗栗守住藍天，也要證明苗栗縣不是黑金縣、不是流氓縣。

鄭麗文及曾銘宗在直播除了推薦謝福弘的清廉與誠信，是苗栗縣長唯一正藍候選人，期望國民黨的支持者凝聚團結爭取年底勝選，也提到將會率領國民黨立院黨團拜訪法務部調查局，要求各地調查人員公平執法。

鄭麗文提到，苗栗的選風似乎又被帶壞的感覺，因為苗栗的民調居然有接近一半的人不願表態，不過謝福弘馬上回應因為沒有表態的幾乎都是我們的支持者，他強調有不少支持者反映近期不敢公開表達立場，是因為很容易感受到壓力，例如支持者在地方臉書社團或群組想要貼謝福弘的新聞，貼上去就會被踢出去或者是提到謝福弘就被趕出去，所以沒有人敢接到民調時留姓名或個資，不敢表態的人會非常多。

鄭麗文及曾銘宗也針對近期的時政亂象侃侃而談，特別是周玉蔻在民視節目上汙衊張淑娟，企圖操弄選舉風向，更是敗壞選風。謝福弘也表示，歡迎民眾一齊到謝福弘競選總部連署，向NCC檢舉周玉蔻公然在電視散播謠言。而近期的政策說明會也已經有不少民眾參與連署，表示不容許綠營及周玉蔻鬥爭對手潑髒水，他將會一併寄送到NCC，表達苗栗民眾的心聲。